Δεν... κινείται η αγορά για τον Κέβιν Ντουράντ

Ένας από τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών, ο Κέβιν Ντουράντ, δεν φαίνεται να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον στην αγορά.

Ο 37χρονος αστέρας έχει ακόμη δύο χρόνια στο συμβόλαιό του με τους Χιόστον Ρόκετς (90 εκατομμύρια δολάρια), γεγονός που περιορίζει τις ομάδες που θα μπορούσαν να εξετάσουν σοβαρά την απόκτησή του, σύμφωνα με το «Heavy».

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν φήμες τον που συνέδεαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ωστόσο φαίνεται πως πλέον έχουν αφοσιωθεί στην ανανέωση του Τζέιλεν Ντούρεν και έχουν αφήσει την υπόθεση του «Slim Reaper».

Έτσι, φαίνεται πως ο Ντουράντ δύσκολα θα αποτελέσει παρελθόν από τις «Ρουκέτες».