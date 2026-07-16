Υποψήφιο το Πανθεσσαλικό για το Ελλάδα-Σερβία

Αν λάβει έγκριση από την UEFA, το Πανθεσσαλικό θα φιλοξενήσει το Ελλάδα-Σερβία, για το Nations League τον Νοέμβριο.

Στο Πανθεσσαλικό είναι πιθανό να διεξαχθεί το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για το Nations League, αρκεί να πάρει το στάδιο την απαραίτητη έγκριση της UEFA. Αυτό αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Από εκεί και πέρα, στο Παγκρήτιο θα φιλοξενηθεί το παιχνίδι Γυναικών της Ελλάδας με την Αγγλία στις 9 Οκτωβρίου για τα Play -Offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Εθνικής ομάδας προπαίδων Κ-15 στη νέα αναπτυξιακή διοργάνωση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας FIFA U-15 World Cup and Festival 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Αζερμπαϊτζάν 22-31 Οκτωβρίου.

