Νέος «πονοκέφαλος» στον Παναθηναϊκό: Εκτός για 6 εβδομάδες ο Καλάμπρια!

Απανωτά τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό, αφού εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα θα μείνει και ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Στις τάξεις του «Τριφυλλιού» επικρατεί σοκ από τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον, αφού ο Ισλανδός στόπερ υπέστη ολική ρήξη χιαστού και θα χάσει ολόκληρη την σεζόν.

Αυτός ωστόσο δεν είναι ο μοναδικός «πονοκέφαλος» για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, αφού ο Δανός τεχνικός θα πρέπει να πορευτεί για τον επόμενο 1.5 μήνα και χωρίς τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο Ιταλός μπακ έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, κάτι που θα τον αφήσει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες και αφήνει την ομάδα με μοναδικό δεξιό οπισθοφύλακα τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, που θα κληθεί να πάρει φανέλα βασικού στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.