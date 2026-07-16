Απίστευτη επίθεση του Πιρς Μόργκαν: «Εύχομαι η Ισπανία να διαλύσει την Αργεντινή όπως στα Φώκλαντ»

Ο Πιρς Μόργκαν προκάλεσε σάλο με μία ακόμη ανάρτησή του στα social media, αυτή τη φορά βάζοντας στο στόχαστρο την εθνική Αργεντινής με ιδιαίτερα σκληρή και προσβλητική γλώσσα.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος δεν έχει κρύψει ποτέ την προτίμησή του προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε την έντονη κριτική που ασκεί διαχρονικά στον Λιονέλ Μέσι. Καθ' όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μόργκαν σχολιάζει συχνά τις εμφανίσεις της «αλμπισελέστε», με τις τοποθετήσεις του να προκαλούν συνεχώς αντιδράσεις.

Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκε το πανό που ύψωσαν οι Αργεντινοί μετά την πρόκρισή τους στον τελικό, στο οποίο αναγραφόταν το σύνθημα «Οι Μαλβίνες είναι Αργεντινή», αναφορά στα νησιά που στη Βρετανία είναι γνωστά ως Φώκλαντ.

Η αντίδραση του Μόργκαν ήταν άμεση και ιδιαίτερα προκλητική. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ επιτέθηκε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς στους Αργεντινούς, γράφοντας:

«Ανόητοι μ@λ@κες. Ελπίζω η Ισπανία να τους νικήσει στον τελικό τόσο άσχημα όσο τους νικήσαμε στον πόλεμο των Φώκλαντ».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο Βρετανός δημοσιογράφος συνέδεσε τον επικείμενο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον πόλεμο των Φώκλαντ, επαναφέροντας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ιστορικό και πολιτικό ζήτημα.

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