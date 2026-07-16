ΕΠΟ: Κατασκευάζει γήπεδο 3.000 θέσεων στην Παιανία με νέο VAR Center

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα προχωρήσει σε έργα στην Παιανία, κατασκευάζοντας γήπεδο 3.000 θέσεων και νέο VAR Center.

Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν από την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ αναφορικά με το προπονητικό κέντρο της Εθνικής ομάδας στην Παιανία.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ενημέρωσε ότι η ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της Ομοσπονδίας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο να γίνουν και να ξεκινήσουν άμεσα έργα που ξεπερνούν τον αρχικό σχεδιασμό για το προπονητικό κέντρο «Γ. Βαρδινογιάννης».

Έτσι, η ΕΠΟ θα προχωρήσει σε:

- Κατασκευή γηπέδου 3.000 θέσεων, το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές της UEFA για τη φιλοξενία αγώνων όλων των Εθνικών Ομάδων (με εξαίρεση την Εθνική Ανδρών).

- Ανέγερση νέου κτιρίου γραφείων της ΕΠΟ, με προοπτική τη μεταφορά των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας. Στον ίδιο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η μεταφορά του VAR Center. Όπως είναι αντιληπτό, σε βάθος χρόνου η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να οδηγήσει σε θεαματικό περιορισμό σε λειτουργικά κόστη και ανάγκες που σήμερα προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών εγκαταστάσεων.