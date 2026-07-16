Παναθηναϊκός: Ο τραυματισμός του Ίνγκασον επισπεύδει την απόκτηση στόπερ

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ίνγκι Ίνγκασον επισπεύδει την κίνηση του Παναθηναϊκού για κεντρικό αμυντικό, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός διαθέσιμων παικτών ενόψει της έναρξης της σεζόν.

Στις τάξεις του «Τριφυλλιού» επικρατεί σοκ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον, αφού ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός υπέστη ολική ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός δράσης για ολόκληρη την σεζόν.

Οι «πράσινοι» λοιπόν έχουν αυτή την στιγμή διαθέσιμους τους Ντε Φράι, Κάτρη και Τουμπά, ενώ υπάρχει ακόμα ο Πάλμερ-Μπράουν που αναρρώνει από τραυματισμό και ο νεαρός Λάβδας (ο Τιν Γεντβάι δεν υπολογίζεται).

Νίστρουπ και Κοτσόλης ήταν ούτως ή άλλως αποφασισμένοι να αποκτήσουν έναν ακόμα στόπερ (εξού και η προσπάθεια που γίνεται όλο αυτό το διάστημα για τον Φαν Ντρόνγκελεν), ώστε να υπάρχει μια δυνατή αμυντική γραμμή ενόψει της έναρξης της σεζόν και των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Η πολύ κακή εξέλιξη με τον Ισλανδό προφανώς επισπεύδει την αναζήτηση παίκτη, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν την κίνησή του, αφού σε μια εβδομάδα δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα προκριματικά του Conference League, κόντρα στην Πάκσι.

Η περίπτωση του Ολλανδού είναι πια πολύ δύσκολη, με την Τραμπζονσπόρ να διαπραγματεύεται για την απόκτησή του, ενώ στο προσκήνιο υπάρχει και ο Γκασαμά, αλλά και κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας.