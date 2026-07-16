«Βόμβα» μεγατόνων: Ο Τζόλης στην Άρσεναλ με μεταγραφή-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή

Η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ είναι στην τελική ευθεία, με τους Λονδρέζους να συμφωνούν με την Κλαμπ Μπριζ για ένα ποσό που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το The Athletic, ο 24χρονος Έλληνας διεθνής προβάρει τη φανέλα των «Κανονιέρηδων», αφού η Άρσεναλ αποδέχθηκε τις οικονομικές απαιτήσεις της βελγικής ομάδας, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού.

Εφόσον ολοκληρωθούν και τα τελευταία τυπικά διαδικαστικά, ο Τζόλης θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Η πορεία με την Κλαμπ Μπριζ, σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδας, έκαναν την Άρσεναλ να δείξει ενδιαφέρον και να επενδύσει ένα τεράστιο ποσό για την απόκτησή του, βάζοντας στο ρόστερ της έναν από τους πιο εξελίξιμους επιθετικούς της ευρωπαϊκής αγοράς.