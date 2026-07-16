Παρασκευή βράδυ η μάχη της Σάκκαρη για πρόκριση στην τετράδα

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει αύριο (17/5) ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.37) θα αναμετρηθεί με την απρόβλεπτη Αλίσια Παρκς (Νο.70) και ο αγώνας τους θα αρχίσει όχι πριν από τις 19.30 (EΡΤ2 Σπορ).

Θα είναι η τρίτη συνάντηση των δύο παικτριών στο tour και η 25χρονη Αμερικανίδα προηγείται στο head to head με 2-0.

Όποια περάσει στα ημιτελικά, θα βρει εκεί μια εκ των Βαλέντοβα ή Σάσνοβιτς-Κορνέεβα ή Λι.

Στου δύο πρώτους αγώνες της Μαρίας η προσέλευση του κόσμου ήταν μέτρια, αλλά αύριο αναμένεται πολύ καλύτερη εικόνα στις εξέδρες του Center Court!