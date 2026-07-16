Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον ΠΑΟΚ

Με την επιστροφή της αποστολής του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα και μετά τις απαραίτητες ανάσες ξεκούρασης, οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στο γήπεδο για τη συνέχεια της προετοιμασίας τους, ενόψει των πρώτων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τη β΄ προκριματική φάση του EUROPA LEAGUE. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα καθώς το βράδυ της Πέμπτης, ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει ποια θα είναι η αντίπαλος του από το ζευγάρι της Ντιναμό Κιέβου με την Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι με γηπεδούχους τους Ουκρανούς στην Πολωνία έληξε ισόπαλο χωρίς σκορ και ο επαναληπτικός στη Ρουμανία, θα καθορίσει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Αλέσιο Λίσι είναι να καταφέρει να παρουσιάσει μια ομάδα πνευματικά και τακτικά έτοιμη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Ευρώπη δεν συγχωρεί τακτικά λάθη ή φυσική ανέτοιμη κατάσταση.

Στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ο ΠΑΟΚ έδωσε τέσσερις αναμετρήσεις μεικτής δυναμικότητας, κλείνοντας τον κύκλο αυτό με απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα. Τα παιχνίδια αυτά πρόσφεραν στην τεχνική ηγεσία την ευκαιρία να αξιολογήσει το έμψυχο δυναμικό, να δοκιμάσει πρόσωπα σε νέους ρόλους και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών που έχει στη διάθεση της.

Στα πρώτα τρία τεστ, ο ΠΑΟΚ έδειξε εξαιρετικά δείγματα γραφής, βγάζοντας αυτοματισμούς, πίεση ψηλά στο γήπεδο και επιθετικό πλουραλισμό, στοιχεία που ικανοποίησαν το τεχνικό επιτελείο. Το Στο τελευταίο και πιο απαιτητικό φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-2 από την Τβέντε, δεχόμενος γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα.

Παρά την ήττα, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, επέστρεψε στο σκορ, αλλά φανέρωσε και ορισμένες αμυντικές δυσλειτουργίες που χρήζουν άμεσης διόρθωσης, ιδιαίτερα όταν ο αντίπαλος ασκεί πίεση σε συνθήκες μετάβασης.

Στοιχεία που έχουν επισημανθεί από τον προπονητή και τους συνεργάτες του που σκοπεύουν να δώσουν έμφαση για να παρουσιάσουν μια λειτουργική ομάδα, που στόχο έχει να «κυνηγήσει» 3 προκρίσεις μέχρι να φτάσει στο league stage του Europa League.

Η προσπάθεια της πρώτης πρόκρισης, θα καταβληθεί με αρκετά προβλήματα, καθώς η τεχνική ηγεσία δεν θα έχει στη διάθεση της ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν πέρσι, κομμάτια του ασπρόμαυρου ποδοσφαιρικού κορμού. Ο Μειτέ ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκλείεται να τεθεί στη διάθεση της ομάδας πριν από το τέλος Αυγούστου. Ο Μπάμπα επιστρέφει από την άδεια (λόγω της παρουσίας του στο Μουντιάλ) λίγο πριν τον επαναληπτικό (30 Ιουλίου), χωρίς κανείς να γνωρίζει ποια θα είναι η κατάσταση του.

Εκτός μάχης τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου, πρέπει να θεωρείται και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που είχε χειρουργηθεί πριν το τέλος της περσινής σεζόν.

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η απουσία του Σάντσες, καθώς η μετακίνηση του στην Ατλας θεωρείται δεδομένη και έχει βγει από την εξίσωση. Το ίδιο ισχύει και για τους τραυματίες Τσάλοφ – Σαρρή, που θα χρειαστούν αρκετούς μήνες για να επιστρέψουν στην ενεργό δράση. Στον κατάλογο των παικτών που δεν μπορεί να υπολογίζει ο Λίσι, βρίσκεται και ο Σορετίρε που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ένα μήνα για να επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας. Πρόβλημα με τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Χατσίδης, υπάρχει όμως η αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να ενισχύσει την ομάδα με την παρουσία του στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Με πρόβλημα από την προετοιμασία της Ολλανδίας, επέστρεψε και ο Ελουστόντο. Οι εκτιμήσεις του ιατρικού τμήματος είναι αισιόδοξες ως προς την επιστροφή του, πριν από τις 23 Ιουλίου που ο ΠΑΟΚ θα δώσει (εκτός έδρας), το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Στον αντίποδα των απουσιών και των προβλημάτων, υπάρχουν τα νέα εξαρτήματα της ασπρόμαυρης μηχανής. Ο Σανταμαρία που ακολουθούσε το πρόγραμμα προετοιμασίας της Βαλένθια, ο Τάχα Αλι που ακολουθούσε το πρόγραμμα προετοιμασίας της Μάλμε και ο Χατζηδιάκος που ακολουθούσε το πρόγραμμα προπονήσεων της Κοπεγχάγης και αναμένεται να ανακοινωθεί η προθήκη του στο ρόστερ μέχρι την Παρασκευή, ώστε να προστεθεί το όνομα του στην ευρωπαϊκή λίστα που θα καταθέσει ο ΠΑΟΚ στην UEFA το βράδυ της ίδιας μέρας.

Το ερώτημα που προκύπτει, είναι ο βαθμός ετοιμότητας των 3 αποκτημάτων του ΠΑΟΚ, που ναι μεν έρχονται με προπονήσεις στην πλάτη τους αλλά, θα χρειαστούν ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής στα δεδομένα της νέας τους ομάδας.

Η προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται καθώς, ο ΠΑΟΚ αναζητά στην αγορά αριστερό μπακ (η περίπτωση του Γιαννούλη είναι πάντα ανοιχτή με την επιμονή του παίκτη να έρθει στην Τούμπα δεδομένη), δεξί μπακ, σέντερ φορ και σίγουρα ένα ακόμα χαφ. Προσθήκες στις οποίες δεν μπορεί να υπολογίζει η τεχνική ηγεσία, για τα δυο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

ΥΓ 1 Σε πλήρη εξέλιξη οι ζυμώσεις για την επόμενη μέρα του Α.Σ. ΠΑΟΚ. Μπορεί να απέχουμε αρκετά από τις εκλογές αλλά το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Χατζόπουλος και Τσαλόπουλος (μέσω της πρόσφατης συνέντευξης που παραχώρησαν) κατέστησαν σαφές ότι θα διεκδικήσουν τη διοίκηση μαζί με τους συνεργάτες του, ενώ το δικό του ψηφοδέλτιο ετοιμάζει το πρώην στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ανδρέας Μανδρίνος, που θα παρουσιάσει σύντομα τις δικές του απόψεις για το μέλλον του Α.Σ. ΠΑΟΚ. Παράλληλα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, υπάρχουν ζυμώσεις για την δημιουργία 3ου ψηφοδελτίου, με διαφορετική μορφή σε σχέση με τις δυο άλλες υποψηφιότητες. Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν, θα παίξει η στάση που θα τηρήσουν, ο επί σειρά ετών πρόεδρος του Α.Σ. Θανάσης Κατσαρής και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε στη διοίκηση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

ΥΓ 2 Αναβαθμίζει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τη Super League, η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου στο ρόλο του προέδρου, κατά την προσωπική μου άποψη. Μια αλλαγή που τη θεωρούσα επιβεβλημένη, από τη στιγμή μάλιστα μου το ερυθρόλευκο blog, έδινε αγώνα με νύχια και με δόντια για να κρατήσει υπό τον έλεγχο του τον συνεταιρισμό.