Τρεις τελικοί που τα είχαν όλα στην αυλαία του 19ου Allwyn Unibasket

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, το φοιτητικό μπάσκετ έζησε τρομερές στιγμές με αθλητές από την Α1 έως και τα τοπικά πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας τον μοναδικό χαρακτήρα του Allwyn Unibasket.

Στον μεγάλο τελικό της πρώτης κατηγορίας, οι Los Sechios επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους, κατακτώντας τον δεύτερο διαδοχικό και συνολικά δεύτερο πρωτάθλημά τους απέναντι στους πρωτοεμφανιζόμενους Αδικημένους.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου, με τους πρωταθλητές να ανεβάζουν αισθητά την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάνουν δίκαια στην κορυφή.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη Β' Κατηγορία, όπου οι Detroit Histons πανηγύρισαν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά τους, επικρατώντας των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών Lasers.

Με αυτή την επιτυχία, οι Histons μπήκαν σε ένα μικρό και ξεχωριστό κλαμπ ομάδων που έχουν καταφέρει να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στην ιστορία του Unibasket.

Στον τελικό της τρίτης Κατηγορίας, Ρεάλ Δυτικής Αττικής και Κουζουνίδες αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελικό της διοργάνωσης.

Η "Βασίλισσα" έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της, έχοντας παράλληλα ένα από τα νεανικότερα ρόστερ που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο Unibasket.

Τον τίτλο του MVP by Mismatch Basketball κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Ντιπσής (Los Sechios), ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πρωταθλήτρια ομάδα.

Ο Ντιπσής αγωνίστηκε και στα οκτώ παιχνίδια της ομάδας του, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με: 13,2 πόντους μέσο όρο, 7 ριμπάουντ μέσο όρο και συνολικά 27 εύστοχα τρίποντα.

Παράλληλα, ο Γιάννης Ιωαννίδης των Αδικημένων αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή πορεία με: 233 συνολικούς πόντους, 33,3 πόντους μέσο όρο σε 7 αγώνες και 55 εύστοχα τρίποντα.