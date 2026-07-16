Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Σάντσες - Ανακοινώθηκε από την Άτλας

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και τυπικά ο Χόρχε Σάντσες, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Άτλας.

Οριστικά παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Χόρχε Σάντσες, καθώς η Άτλας ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του SDNA, που ήθελαν τον Μεξικανό δεξιό μπακ να επιστρέφει στην πατρίδα του.

Έτσι, ολοκληρώνεται έπειτα από μόλις έξι μήνες η παρουσία του 28χρονου ακραίου αμυντικού στη Θεσσαλονίκη. Με ανακοίνωσή της, η Άτλας καλωσόρισε τον διεθνή Μεξικανό αμυντικό, κάνοντας εκτενή αναφορά στην πορεία του τόσο στο Μεξικό όσο και στην Ευρώπη.

Από πλευράς του, ο ΠΑΟΚ τον ευχαρίστησε για την παρουσία του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Atlas Guadalajara.

Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία».

Y sí... no hay quinto malo 😉



Bienvenido a la Academia, Jorge Sánchez 🦊



Un Seleccionado Nacional se une a las filas del Zorro 🫡



Lee la nota completa: https://t.co/hJ9Qlk7ovB 🗞️#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/vxBtWOg2xA — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

Mundialista, multicampeón y con una gran trayectoria a nivel de clubes 👊



Jorge Sánchez es nuevo Rojinegro 🔴⚫️#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/K3rpWHyll8 — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026