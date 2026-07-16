Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Σάντσες - Ανακοινώθηκε από την Άτλας

Οριστικά παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Χόρχε Σάντσες, καθώς η Άτλας ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του SDNA, που ήθελαν τον Μεξικανό δεξιό μπακ να επιστρέφει στην πατρίδα του.
Έτσι, ολοκληρώνεται έπειτα από μόλις έξι μήνες η παρουσία του 28χρονου ακραίου αμυντικού στη Θεσσαλονίκη. Με ανακοίνωσή της, η Άτλας καλωσόρισε τον διεθνή Μεξικανό αμυντικό, κάνοντας εκτενή αναφορά στην πορεία του τόσο στο Μεξικό όσο και στην Ευρώπη.
Από πλευράς του, ο ΠΑΟΚ τον ευχαρίστησε για την παρουσία του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Atlas Guadalajara.
Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία».
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Atlas Guadalajara.— PAOK FC (@PAOK_FC) July 16, 2026
Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία. #Sanchez #PAOK #NewEra pic.twitter.com/Aeb2yPxsXM