«Συναγερμός» από τις πυρκαγιές στον Καναδά ενόψει τελικού

Ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά έχει καλύψει μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών ΗΠΑ, προκαλώντας «συναγερμό» ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 την Κυριακή (19/7-22:00) στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά ένα ψυχρό μέτωπο που αναμένεται θα βοηθήσει να διαλυθεί η επικίνδυνη ομίχλη εγκαίρως.

Περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι αναμένεται να παρακολουθήσουν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ της κατόχου του τίτλου Αργεντινής και της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας στο New York-New Jersey stadium, ενώ άλλοι 50.000 αναμένεται να παρακολουθήσουν τον αγώνα από το «Σέντραλ Παρκ» στο Μανχάταν.

Η πόλη της Νέας Υόρκης άρχισε να αισθάνεται τις συνέπειες των πυρκαγιών αυτή την εβδομάδα και οι τοπικές αρχές εξέδωσαν συναγερμό, προτρέποντας τους κατοίκους να μειώσουν την έντονη υπαίθρια δραστηριότητα και να κάνουν επιπλέον διαλείμματα εάν βρίσκονται έξω.

Σήμερα (16/7), η ποιότητα του αέρα στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου βρίσκεται το στάδιο, αξιολογήθηκε ως «ανθυγιεινή για ευαίσθητες ομάδες» από διάφορες πλατφόρμες μέτρησης της ποιότητας του αέρα.

«Οι περιοχές όπου ο καπνός είναι πιο πυκνός μπορούν στην πραγματικότητα να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι, όσοι μπορεί να είναι λίγο πιο ευαίσθητοι ή να έχουν αναπνευστικά προβλήματα μπορεί να θέλουν να παραμείνουν μέσα για όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο μετεωρολόγος του AccuWeather, Άλεξ ΝταΣίλβα.

«Θα βρέξει πολύ το Σάββατο, οπότε αυτό θα πρέπει να διαλύσει μεγάλο μέρος του καπνού.

Το πρωί της Κυριακής, νομίζω ότι θα δούμε ένα ψυχρό μέτωπο να περνάει από την περιοχή και θα πρέπει να διώξει όποιον εναπομείναντα καπνό βλέπουμε», πρόσθεσε.

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