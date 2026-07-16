Παραμένει για έναν ακόμα χρόνο στο Τορίνο το ATP Finals

Η ATP και η ιταλική ομοσπονδία ανακοίνωσαν ότι το ATP Finals θα μείνει στο Τορίνο έως και το 2027, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους μετά από πέντε ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις.

Η έκτη συνεχόμενη διοργάνωση στην ιταλική πόλη είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία της ATP.

Από την πρώτη διεξαγωγή του ATP Finals στο Τορίνο το 2021, το τουρνουά έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Το 2025 κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, προσελκύοντας 229.879 θεατές, αριθμός αυξημένος κατά 9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, ο τελικός συγκέντρωσε επτά εκατομμύρια τηλεθεατές, αποτελώντας τον πιο δημοφιλή αγώνα τένις στην ιστορία της ιταλικής τηλεόρασης.

Η απήχηση της διοργάνωσης ήταν εξίσου εντυπωσιακή και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα επίσημα ψηφιακά κανάλια της ATP να καταγράφουν 218 εκατομμύρια προβολές βίντεο, σημειώνοντας αύξηση 67% σε σύγκριση με το 2024.

Ρεκόρ σημειώθηκε και στα χρηματικά έπαθλα, τα οποία έφτασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Ο Γιάνικ Σίνερ, κατακτώντας τον τίτλο χωρίς να γνωρίσει ήττα, εισέπραξε 5,07 εκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ στη διοργάνωση.

Η έκδοση του 2026 θα συνοδευτεί από σημαντικές αναβαθμίσεις στις εγκαταστάσεις, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας για φιλάθλους, αθλητές και συνεργάτες. Στο Fan Village θα δημιουργηθεί νέο ανοικτό προπονητικό γήπεδο, επιτρέποντας στους θεατές να παρακολουθούν από κοντά την προετοιμασία των παικτών, ενώ η χωρητικότητα της Inalpi Arena θα αυξηθεί σε περισσότερες από 13.500 θέσεις.

Παράλληλα, θα προστεθούν τέσσερις νέες courtside terraces, καθώς και αναβαθμισμένοι χώροι φιλοξενίας μέσα στην αρένα, προσφέροντας μια ακόμη πιο ποιοτική και αποκλειστική εμπειρία σε χορηγούς, συνεργάτες και επίσημους προσκεκλημένους.

Στο event, θυμίζουμε, μετέχουν οι οκτώ κορυφαίοι τενίστες της σεζόν.