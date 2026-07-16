ΑΕΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Ζίνι 

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από την απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στο Άπελντοορν, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Ζϊνι να συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής φορ από την Ανγκόλα, είχε νιώσει ένα σφίξιμο πριν το φιλικό με την Ντε Γκράαφσαπ και είχε αποφασιστεί να προφυλαχθεί. Εξ αρχής δεν υπήρχε ανησυχία για την κατάσταση του και έτσι σήμερα επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς. Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν σήμερα οι Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Ντομαγκόι Βίντα.

Η ΑΕΚ να υπενθυμίσουμε πως θα συνεχίσει τις προπονήσεις της στην Ολλανδία μέχρι το Σάββατο όταν και θα αντιμετωπίσει την Γκρόνινγκεν σε ένα φιλικό που θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Αμέσως μετά το τέλος η ομάδα θα πάρει το δρόμο της επιστροφής στην Αθήνα και θα επιστρέψει στην Ολλανδία 23 Ιουλίου για το δεύτερο στάδιο το οποίο θα ολοκληρωθεί 2 Αυγούστου.