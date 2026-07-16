Έκλεισε το σπουδαίο ραντεβού με τη Ζενγκ η Κρεϊτσίκοβα

H Mπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, ένα από τα φαβορί του Athens Open, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και έκλεισε θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Πειστική η 30χρονη Τσέχα (Νο.32) απέκλεισε με 6-0, 6-2 την Καρόλ Μονέ (Νο.204) και φάνηκε συνεπής στο μεγάλο ραντεβού με την Τσινγουέν Ζενγκ, που περίμενε από χθες στην οκτάδα.

Θα έχουμε, δηλαδή, τη μονομαχία της χρυσής Ολυμπιονίκη του Παρισιού με την κάτοχο δύο Grand Slam τίτλων στο μονό και δέκα στο διπλό!

Σήμερα, πάντως, έλαμψε στο Stadion Sports Center και η νέα γενιά του παγκοσμίου τένις. Η 19χρονη Τερέζα Βαλέντοβα (Νο.49), άλλο ένα ανερχόμενο αστέρι της Τσεχίας, απέκλεισε με 6-3, 6-2 την Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς και πέφτει πάνω σε μία συνομήλική της.

Ο λόγος για την Αλίνα Κορνέεβα (Νο.90), που έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και άφησε εκτός οκτάδας με 6-2, 6-2 την Αν Λι, Νο.2 του ταμπλό.

Aύριο Παρασκευή (17/7) θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί της διοργάνωσης και, φυσικά, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Αλίσια Παρκς, που θα αρχίσει όχι πριν τις 19.30

Το αυριανό πρόγραμμα

Center Court

17.30: Ζενγκ-Κρεϊτσίκοβα

19.30: Παρκς-Σάκκαρη

Mπέιλεκ-Τάουσον ή Τόμα

Grandstand

17.30: Βαλέντοβα-Κορνέεβα