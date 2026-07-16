Πρεμιέρα με Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ - Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα ντέρμπι

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της Super League με την ΑΕΚ να ξεκινά με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ 1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026 ΑΕΚ-Ηρακλής 2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026 Κηφισιά-ΑΕΚ 3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Αρης 4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026 Αστέρας-ΑΕΚ 5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026 Βόλος-ΑΕΚ 6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026 ΑΕΚ-ΟΦΗ 7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026 Ατρόμητος-ΑΕΚ 8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026 ΑΕΚ-Παναιτωλικός 9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Λεβαδειακός 11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026 Καλαμάτα-ΑΕΚ 12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Βόλος 15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026 Άρης - ΑΕΚ 16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027 ΑΕΚ-Ατρόμητος 17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027 ΑΕΚ - Καλαμάτα 18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027 Παναιτωλικός - ΑΕΚ 19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027 ΟΦΗ-ΑΕΚ 20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027 ΑΕΚ-Κηφισιά 21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027 ΑΕΚ-Αστέρας 23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027 Λεβαδειακός-ΑΕΚ 24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027 Ηρακλής-ΑΕΚ 26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός Αναλυτικά οι ημερομηνίες όλων των ντέρμπι της ΑΕΚ 3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Αρης 9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026 Άρης - ΑΕΚ 21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός