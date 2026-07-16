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Πρεμιέρα με Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ - Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα ντέρμπι

Ποδόσφαιρο
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Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της Super League με την ΑΕΚ να ξεκινά με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ 

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026 ΑΕΚ-Ηρακλής

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026 Κηφισιά-ΑΕΚ

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Αρης

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026 Αστέρας-ΑΕΚ

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026 Βόλος-ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026 ΑΕΚ-ΟΦΗ

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026 Ατρόμητος-ΑΕΚ

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026 ΑΕΚ-Παναιτωλικός

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Λεβαδειακός

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026 Καλαμάτα-ΑΕΚ

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Βόλος

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026 Άρης - ΑΕΚ

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027 ΑΕΚ-Ατρόμητος

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027 ΑΕΚ - Καλαμάτα

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027 Παναιτωλικός - ΑΕΚ

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027 ΟΦΗ-ΑΕΚ

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027 ΑΕΚ-Κηφισιά 

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027 ΑΕΚ-Αστέρας

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027 Λεβαδειακός-ΑΕΚ

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027 Ηρακλής-ΑΕΚ

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 

 Αναλυτικά οι ημερομηνίες όλων των ντέρμπι της ΑΕΚ

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Αρης

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026 Άρης - ΑΕΚ

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Πρεμιέρα με Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ - Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα ντέρμπι