Πρεμιέρα με Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ - Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα ντέρμπι

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026 ΑΕΚ-Ηρακλής
2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026 Κηφισιά-ΑΕΚ
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Αρης
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026 Αστέρας-ΑΕΚ
5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026 Βόλος-ΑΕΚ
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026 ΑΕΚ-ΟΦΗ
7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026 Ατρόμητος-ΑΕΚ
8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026 ΑΕΚ-Παναιτωλικός
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Λεβαδειακός
11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026 Καλαμάτα-ΑΕΚ
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026 Ολυμπιακός-ΑΕΚ
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Βόλος
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026 Άρης - ΑΕΚ
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027 ΑΕΚ-Ατρόμητος
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027 ΑΕΚ - Καλαμάτα
18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027 Παναιτωλικός - ΑΕΚ
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027 ΟΦΗ-ΑΕΚ
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027 ΑΕΚ-Κηφισιά
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027 ΑΕΚ-Αστέρας
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027 Λεβαδειακός-ΑΕΚ
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ-Ολυμπιακός
25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027 Ηρακλής-ΑΕΚ
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Αναλυτικά οι ημερομηνίες όλων των ντέρμπι της ΑΕΚ
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026 ΑΕΚ-Αρης
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026 Ολυμπιακός-ΑΕΚ
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026 Άρης - ΑΕΚ
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ-Ολυμπιακός
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός