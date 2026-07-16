Μάτος: «Δουλεύουμε ως δίδυμο με τον Βιεϊρίνια, σύντομα τα νέα για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ»

Για το νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ, τον Βιεϊρίνια, το μεταγραφικό πλάνο που είναι σε εξέλιξη αλλά και για το Μουντιάλ μίλησε ο Λέο Μάτος που εκπροσώπησε τον Δικέφαλο στην κλήρωση του πρωταθλήματος.

Ο Βραζιλιάνος επέστρεψε στον Δικέφαλο, στον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, δίνοντας το παρών στην κλήρωση της Super League. Στις δηλώσεις του στην NOVA σχολίασε το μεταγραφικό σχέδιο του ΠΑΟΚ αλλά και την... πίκρα του φετινού Μουντιάλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

«Από τότε που έφυγα από τον ΠΑΟΚ ποτέ δεν έπαψα να παρακολουθώ το πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ, είναι το αγαπημένο μου κλαμπ, αφού είναι μεγάλο μέρος της καριέρας μου. Είμαι έτοιμος για το νέο ρόλο που έχω στον ΠΑΟΚ. Έφυγα πριν έξι χρόνια, έπαιξα τρία χρόνια στην Βάσκο, μετά ανέλαβε μία αμερικανική εταιρία και είχα έναν παρόμοιο ρόλο, τεχνικού διευθυντή, σπούδασα και νιώθω έτοιμος για αυτή την ευκαιρία»

Για την συνεργασία με τον Βιεϊρίνια: «Δουλεύουμε σαν δίδυμο, μαζί μοιραζόμαστε τις πληροφορίες και παίρνουμε τις αποφάσεις μαζί».

Για το αν μπορεί να φέρει ένα νέο Λέο Μάτος: «Είναι τελείως διαφορετικός ο ρόλος μου τώρα σε σχέση με αυτόν του παίκτη, τώρα πρέπει να παίρνω σκληρές αποφάσεις κάθε μέρα, με κρύο αίμα για το συμφέρον της ομάδας».

Για τις μεταγραφές: «Φυσικά δεν θα σας πω ποιοι παίκτες μας ενδιαφέρουν σύντομα θα έχουμε νέα».

Για την αποτυχία της Βραζιλίας στο Μουντιάλ και τον τελικό: «Για την Βραζιλία, δεν παίξαμε καλά, πρέπει να αλλάξουν πολλά για να έχουμε αποτέλεσμα. Είμαι Βραζιλιάνος, αλλά υποστηρίζω την Αργεντινή στον τελικό γιατί μου αρέσουν οι παίκτες που δείχνουν επιθυμία, ότι δεν τα παρατάνε ποτέ, ο Μέσι».