Τα ντέρμπι της νέας σεζόν της Super League: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ κάνουν την αρχή

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη νέα σεζόν της Stoiximan Super League με τα ντέρμπι να ξεκινούν από την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Η κλήρωση έφερε νωρίς τα ντέρμπι των ομάδων, αφού τρίτη, τέταρτη και έκτη αγωνιστική θα παιχτούν τέσσερις δυνατές μονομαχίες.

Από εκεί και πέρα ντέρμπι δεν υπάρχει μόνο την 11η αγωνιστική μεταξύ 9ης και 13ης.

Αναλυτικά τα ντέρμπι των ομάδων και οι ημερομηνίες

3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (5-6/9)

3η αγωνιστική ΑΕΚ - Άρης (5-6/9)

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Άρης (12-13/9)

6η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (10-11/10)

9η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (31/10-1/11)

10η αγωνιστική: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (7-8/11)

12η αγωνιστική: Άρης - Ολυμπιακός (28-29/11)

12η αγωνιστική: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (28-29/11)

13η αγωνιστική: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (5-6/12)

13η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Άρης (5-6/12)

Δεύτερος Γύρος

14η αγωνιστική (12-13/12): ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική (19-20/12): Άρης-ΑΕΚ

16η αγωνιστική (9-10/1): Άρης-ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική (16-17/1): ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

19η αγωνιστική (30-31/1): Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

20η αγωνιστική (6-7/2): Άρης-Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική (13-14/2): ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

23η αγωνιστική (27-28/2): Ολυμπιακός-Άρης

24η αγωνιστική (6-7/3): ΑΕΚ-Ολυμπιακός

26η αγωνιστική (20-21/3): ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

*Στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος δεν ακολουθείται η ίδια σειρά