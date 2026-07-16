Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ: Πρεμιέρα με Λεβαδειακό - Πότε δίνει τα ντέρμπι!

Ο Ευρωπαίος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην Τούμπα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος - 3η αγωνιστική πρώτο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αμέσως μετά εντός με τον Άρη.

Ο Ευρωπαίος ΠΑΟΚ, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες που έχουν υποχρεώσεις εκτός συνόρων, θα υποδεχθεί τον Ηλία Χαραλάμπους και τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα μετέπειτα καθώς δύο δυνατά παιχνίδια περιμένουν τους Θεσσαλονικείς με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα. Πρώτο εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα στους «πράσινους» την 3η αγωνιστική και επιστροφή στην Τούμπα με Άρη.

Αναλυτικά το πλήρες καλεντάρι του ΠΑΟΚ με ημερομηνίες:

1η: 22-23 Αυγούστου ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

2η: 29-30 Αυγούστου Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

3η: 5-6 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

4η: 12-13 Σεπτεμβρίου ΠΑΟΚ - Άρης

5η: 19-20 Σεπτεμβρίου Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ



6η: 10-11 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ - Καλαμάτα

7η: 17-18 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ - Ηρακλής

8η: 24-25 Οκτωβρίου ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

9η: 31-1 Νοεμβρίου ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης

10η: 7-8 Νοεμβρίου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

11η: 21-22 Νοεμβρίου ΠΑΟΚ - Κηφισιά

12η: 28-29 Νοεμβρίου ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

13η: 5-6 Δεκεμβρίου ΠΑΟΚ - Βόλος

14η: 12-13 Δεκεμβρίου ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

15η: 19-20 Δεκεμβρίου Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ

16η: 9-10 Ιανουαρίου Άρης - ΠΑΟΚ

17η: 16-17 Ιανουαρίου ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

18η: 23-24 Ιανουαρίου Ηρακλής - ΠΑΟΚ

19η: 30-31 Ιανουαρίου ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

20η: 6-7 Φεβρουαρίου Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

21η: 13-14 Φεβρουαρίου ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

22η: 20-21 Φεβρουαρίου Κηφισιά - ΠΑΟΚ

23η: 27-28 Φεβρουαρίου ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

24η: 6-7 Μαρτίου Βόλος - ΠΑΟΚ

25η: 13-14 Μαρτίου ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

26η: 20-21 Μαρτίου Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ