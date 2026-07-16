Από τα πολύ ψηλά στα πιο… χαμηλά: «Πέφτει» στα 24 εκατ. το μπάτζετ της Βιλερμπάν

Μπορεί η Βιλερμπάν να έκανε θόρυβο στην offseason με μεταγραφές από το πάνω ράφι, δείχνοντας έτοιμη να ξεκολλήσει από τον πάτο της EuroLeague, όμως τα οικονομικά δεδομένα φαίνεται να ανατρέπονται.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της γαλλικής «Equipe», το τεράστιο μπάτζετ των 59 εκατομμυρίων ευρώ που προοριζόταν για τη σεζόν 2026/27 αποτελεί πλέον παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στην Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης (DNCCG), η ομάδα της Λυών παρουσίασε τελικά ένα σαφώς πιο μαζεμένο πλάνο, το οποίο αγγίζει μόλις τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Η ASVEL στήριζε το μέλλον της σε έναν Ασιάτη επενδυτή, ο οποίος επρόκειτο να καλύψει πάνω από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, ο νέος αυτός σύμμαχος δεν κατάφερε να παρουσιάσει τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις στις ελεγκτικές αρχές της χώρας.

Το deal οδηγήθηκε οριστικά σε αδιέξοδο, παρά την έξτρα προθεσμία που εξασφάλισε η γαλλική ομάδα για να βρεθεί λύση. Έτσι, ο Τόνι Πάρκερ βγαίνει ξανά στην αγορά για την εύρεση νέου οικονομικού συμπαίκτη. αναζητώντας άμεσα κεφάλαια για να καλύψει τα όποια οικονομικά κενά και να στηρίξει τις φετινές «βόμβες» (Φρανσίσκο, Τάις, Μπρουκς, Ουάιλερ-Μπαμπ).