Πάει Πολωνία ο ΠΑΟΚ - Η Ντιναμό Κιέβου απέκλεισε στα πέναλτι την Ουν. Κλουζ

Τα εύκολα δύσκολα έκανε ξανά η Ντιναμό Κιέβου κόντρα στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (0-0), όμως εν τέλει πήρε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι (2-4).

Ώρα ρεβάνς για Ντιναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στη Βόρεια Ρουμανία με «έπαθλο» το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό του Europa League, όπου αναμένει ο ΠΑΟΚ. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, οι Ρουμάνοι είχαν το πλεονέκτημα έδρας, αλλά οι Ουκρανοί έδειξαν τα... δόντια τους χωρίς να βρουν σκορ.

Σαν σε πιστή ακολουθία του πρώτου αγώνα ξεκίνησε και η ρεβάνς. Η ομάδα του Κιέβου έχοντας το know how κυριάρχησε, απείλησε και δεν απειλήθηκε. Μόλις στο 16' ο Ρεντούσκο σκόραρε για τους φιλοξενούμενους, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης, το ίδιο και πέντε λεπτά αργότερα με τον Βολόσιν να χρίζεται σκόρερ, αλλά το 0-0 να παραμένει.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους άνηκε στον «συνήθη ύποπτο» Μάτβι Πονομαρένκο, τον φορ από... χρυσάφι της Ντιναμό, ο οποίος στο 32' σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. 0-0 ημίχρονο λοιπόν, με τους Ρουμάνους να ψάχνουν το colpo grosso κόντρα στην αναποτελεσματική Ντιναμό.

Η «πολιορκία» των Ουκρανών αντικαταστάθηκε με μία... φλυαρία και των δύο ομάδων στην επανάληψη, με την παράταση να αχνοφαίνεται από μακριά και να μην αποφεύγεται. Περισσότερα από 190 λεπτά δεν ήταν αρκετά για καμία εκ των δύο να σκοράρει και το νέο 0-0 μας οδήγησε στο έξτρα ημίωρο.

Πολλές αλλαγές φρεσκαρίσματος από τους δύο προπονητές, οι οποίοι έψαξαν τη λύση σε ένα πρόβλημα ανομβρίας, το οποίο παρέμενε ενεργό. Με την κούραση να είναι εμφανής μετά το 100' μοιραία οδηγηθήκαμε στα πέναλτι και στην ψυχοφθόρα αυτή διαδικασία.

Εκεί, η Κλουζ έκανε το 1-0 με τον Νίστορ, με τον Γιαρμολένκο να ισοφαρίζει για τους Ουκρανούς (1-1). Έπειτα, η πλάστιγγα έγειρε για την Ντιναμό με τους Κοντρέα-Τσιπτσίου να χάνουν τα κρίσιμα πέναλτι για τους γηπεδούχους. 4/4 οι φιλοξενούμενοι με τους Μπράζκο, Πονομαρένκο και Λόνβικ για το 2-4 στα πέναλτι και την «δια πυρός και σιδήρου» πρόκριση της Ντιναμό Κιέβου.

Οι Ουκρανοί πλέον θα αντιμετωπίσουν στον 2ο προκριματικό τον ΠΑΟΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας στις 23 Ιουλίου και τη ρεβάνς στην Τούμπα μία εβδομάδα αργότερα (30/7).

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ουνιβερσιτατέα Κλουζ: Μιχαήλ, Στανόγιεφ(112' Τσούκου), Κριστέα, Κοντρέα, Τσίπτσιου, Πίνιο(112' Σιμιόν), Ντράμε(92' Κίντες), Στεφανέσκου(46' Αλίεφ), Μπιτς, Μεντί(77' Φράιντεϊ), Μακάλου(92' Νίστορ)

Ντιναμό Κιέβου: Νεσχερέτ, Ντουμπιντσάκ(99' Μαλίς), Μιχάβκο, Μπίλοβαρ, Κεντζιόρα(76' Βιβτσαρένκο), Σαπαρένκο(87' Λόνβικ), Μπράζκο, Πιχαλιόνοκ(63' Μπουγιάλσκι), Ρεντούσκο(76' Γιαρμολένκο), Πονομαρένκο, Βολόσιν(87' Ογκουντάνα)