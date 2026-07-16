Παρουσιάστηκε από τους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης: «Είναι αυτονόητο ότι ήθελα να είμαι εδώ» (vid)

Επίσημα στην εποχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρασαν οι Μαϊάμι Χιτ καθώς παρουσίασαν τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Το πολυαναμενόμενο trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο ολοκληρώθηκε με τον «Greek Freak» μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς να συνεχίζει πλέον την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Tην Πέμπτη (16/7), μάλιστα πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσία του προπονητή των Χιτ, Έρικ Σποέλστρα και του προέδρου της ομάδας, Πατ Ράιλι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις πρώτες του δηλώσεις, ανέφερε ότι ήταν αυτονόητη η επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ, τονίζοντας ότι θέλει να «παλέψει» για πολλά πρωταθλήματα.

«Είναι αυτονόητο ότι ήθελα να είμαι εδώ, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη δουλειά. Ένας από τα στόχους μου είναι να κερδίσω πολλούς τίτλους… Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος για μένα για να το πετύχω», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Η πόλη του Μαϊάμι το αξίζει. Είναι μια υπέροχη ημέρα», ανέφερε από την πλευρά του ο θρυλικός πρόεδρος των Μαϊάμι Χιτ, Πατ Ράιλι, καλωσορίζοντας τον Έλληνα σούπερ σταρ.