Στους ισχυρούς του 3ου προκριματικού του Conference ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Οι Ελληνικές ομάδες μπαίνουν σε ρυθμό Ευρώπης, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζονται και για την κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου σε Europa και Conference League.

Νωρίτερα έγινε γνωστό το «παζλ» του 3ου προκριματικού του Europa League και οι πιθανοί αντίπαλοι που θα έχει ο Δικέφαλος στην κλήρωση της Δευτέρας (20/7), με τον Δικέφαλο να βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών.

Ο ηττημένος του ζευγαριού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ντιναμό Κιέβου, ωστόσο θα τοποθετηθεί και στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, όπως στους ισχυρούς θα βρίσκεται και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Πάκσι.

Oι δύο ελληνικές ομάδες, μάλιστα γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό και τους πιθανούς αντιπάλους που θα μπουν στην κληρωτίδα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League την Δευτέρα (20/7).

Συγκεκριμένα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα έχουν ως πιθανούς αντιπάλους:

Τον ηττημένο από το ζευγάρι που περιλαμβάνει την Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Γιάμπλονετς (Τσεχία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Κατόβιτσε (Πολωνία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Βαντούζ (Λιχτενστάιν)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Νόρτζελαντ (Δανία)

Τον ηττημένο από το ζευγάρι που περιλαμβάνει την Τρόμσο (Νορβηγία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Τομπόλ (Καζακστάν)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τον Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Χιμπέρνιαν (Σκωτία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την HB (Νησιά Φερόε)

Τον ηττημένο από το ζευγάρι που περιλαμβάνει την Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Σιόν (Ελβετία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Νέφτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)

Τον ηττημένο από το ζευγάρι που περιλαμβάνει την Χάμαρμπι (Σουηδία)

Τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Σέλμπουρν

Στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού την ερχόμενη Δευτέρα στη Νιόν θα μετάσχει για πρώτη φορά και ο Ολυμπιακός, που θα μάθει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο League Path ανάμεσα στις Σεντ Ζιλουάζ από το Βέλγιο, τη Σπάρτα Πράγας, την ολλανδική Ναϊμέγκεν και την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς-Χαρτς.