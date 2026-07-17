Το NBA ξεκίνησε έρευνα για το συμβόλαιο του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με τους Μπακς!

Το NBA ενημέρωσε ότι ερευνά το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο 27χρονος γκαρντ, με τα «Ελάφια» για πιθανή παράκαμψη του ανώτατου ορίου μισθών.

Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ ολοκλήρωσε την προηγούμενη συμφωνία του με τους Μιλγουόκι Μπακς που προέβλεπε το minimum συμβόλαιο και βγήκε στην αγορά ως free agent.

Τα «Ελάφια», ωστόσο αποφάσισαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον 27χρονο γκαρντ και υπέγραψαν μαζί του συμβόλαιο τετατρετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές στα 64 εκατ. δολάρια.

Η υπερβολική αύξηση στον ετήσιο μισθό του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, ωστόσο προκάλεσε έρευνα από το NBA, για πιθανή παράκαμψη του ανώτατου ορίου μισθών, κάτι που μπορεί να επιφέρει τιμωρία στα «Ελάφια».

Αν η έρευνα του NBA, βρει παρανομία στο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με τους Μπακς, τότε αυτό θα ακυρωθεί ενώ στα «Ελάφια» μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα επιλογής σε μελλοντικό draft!