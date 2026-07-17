Σπανός: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σοβαρά βήματα προόδου»

Ο πρόεδρος του Ατρόμητου, Γιώργος Σπανός στο περιθώριο της κλήρωσης του πρωταθλήματος, μίλησε για τα βήματα προόδου που κάνει η Super League τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



«Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα προόδου σημαντικά. Για μένα είναι πρόοδος ότι το πρωτάθλημα φέτος το πήρε η ΑΕΚ με πρόεδρο της Super League τον κύριο Μαρινάκη και το Κύπελλο το πήρε ο ΟΦΗ με πρόεδρο στην ΕΠΟ τον κύριο Γκαγκάτση.

Άρα σημαίνει ότι πλέον πρέπει να αφήσουμε πίσω όσα πράγματα μας κρατούσαν πίσω, την καχυποψία, τις προκαταλήψεις και όλα αυτά και να προχωρήσουμε μπροστά. Είδατε και ακούσατε και εσείς ότι εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και με τα μέσα της τεχνολογίας που έχουν έρθει στο ποδόσφαιρο – όπως είναι το goal line technology, το VAR και όλα αυτά -.

Θεωρώ ότι έχουμε βελτίωση στο κομμάτι της διαιτησίας, οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να κάνουμε ένα πρωτάθλημα πολύ καλό, ανταγωνιστικό. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια οι ομάδες μας στα Κύπελλα Ευρώπης να προχωρούν πολύ μακριά, να περνούν γύρους και να φτάνουν μέχρι προημιτελικούς, ημιτελικούς και να έχουμε και μία ελληνική ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference League, ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μία απόδειξη ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σοβαρά βήματα προόδου και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.»



Για το αν το αγαπημένο του τραγούδι είναι το «κι όμως είμαι ακόμα εδώ»: «Όντως είμαι εδώ και όπως έχω πει, θα είμαι εδώ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα υπηρετώ τον σύλλογο με υπευθυνότητα, θέλουμε να έχουμε έναν σύλλογο σοβαρό, υγιή. Ο Ατρόμητος είναι 20 χρόνια στην Super League, είναι μία ομάδα σταθερή αξία στην Super League. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και να φτιάξουμε μία ομάδα που θα δώσει χαρά στο κόσμο μας και θα πετύχουμε τους στόχους μας».



Για τον στόχο της φετινής σεζόν: «Ανέκαθεν ο στόχος του Ατρομήτου, εμείς έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη, αν δεν βρίσκεται στο 5-8, να διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, νομίζω ότι δεν είναι πετυχημένη η χρονιά για τον Ατρόμητο. Εμείς έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά και αυτό θα στοχεύσουμε. Δηλαδή στο 5-8, να διεκδικήσουμε αν είναι εφικτό το πέμπτο εισιτήριο και όπως είδαμε φέτος στο Κύπελλο υπήρχε ομάδα που το πήρε εκτός από τις γνωστές, ο ΟΦΗ, κι αυτό είναι υγεία, μακάρι να συμβεί και φέτος και να υπάρχει μία ομάδα εκτός του big-four, και γιατί όχι να είναι ο Ατρόμητος που έχει δείξει στο παρελθόν ότι διακρίνεται στον θεσμό του Κυπέλλου καθώς είχαμε στο παρελθόν δύο παρουσίες σε τελικό Κυπέλλου. Μακάρι να είναι ο Ατρόμητος και να καταφέρουμε κάποια στιγμή να πανηγυρίσουμε και έναν τίτλο.»

Για το αν θα προτιμούσε να φέρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή τον Λιονέλ Μέσι στο Περιστέρι: «Δύσκολη ερώτηση αυτή. Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα, τον Μέσι (σ.σ. γελάει). Θα του κάνουμε πρόταση, αν έρθει να βάλει και κάποια εκατομμύρια, θα του δώσουμε και τον Ατρόμητο (σ.σ. γελάει)».



Για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ποιος θα ήθελε να είναι ο νικητής: «Αργεντινή. Μου αρέσει γιατί είναι πολύ ομάδα, έχει αυτό το πράγμα ότι είναι μία οικογένεια και ότι θα παλέψει μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματος. Είναι παίκτες που έχουν ποιότητα, αλλά μπορούν να παίξουν και ξύλο, να παίξουν και βρώμικα για να κερδίσουν το παιχνίδι. Μου αρέσει πολύ αυτή η ομάδα, έχει ένα συνδυασμό, έχει τα πάντα.»