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Φανέλα του Πελέ από το 1958 πωλήθηκε για 4.9 εκατ. δολάρια

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η ιστορική φανέλα που φορούσε ο σπουδαίος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1958, πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη για το ποσό των 4.9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 17χρονος τότε Πελέ είχε σκοράρει τα δύο από τα πέντε γκολ της Βραζιλίας, στην επικράτηση επί της Σουηδίας με 5-2, με την φανέλα που φορούσε ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να βγαίνει σε δημοπρασία.

Συνολικά πέντε άτομα πλειοδότησαν για την ιστορική φανέλα η οποία τελικά πωλήθηκε έναντι 4.9 εκατ. δολαρίων, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για εμφάνιση θρυλικού ποδοσφαιριστή.

Η ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ ήταν αυτή που φορούσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόντα στο ιστορικό ματς κόντρα στην Αγγλία το 1986 με το «χέρι του θεού», αφού για αυτή την εμφάνιση δαπανήθηκαν 9.3 εκατ. δολάρια!

Φανέλα του Πελέ από το 1958 πωλήθηκε για 4.9 εκατ. δολάρια