Φανέλα του Πελέ από το 1958 πωλήθηκε για 4.9 εκατ. δολάρια

Η ιστορική φανέλα που φορούσε ο σπουδαίος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1958, πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη για το ποσό των 4.9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 17χρονος τότε Πελέ είχε σκοράρει τα δύο από τα πέντε γκολ της Βραζιλίας, στην επικράτηση επί της Σουηδίας με 5-2, με την φανέλα που φορούσε ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να βγαίνει σε δημοπρασία.

Συνολικά πέντε άτομα πλειοδότησαν για την ιστορική φανέλα η οποία τελικά πωλήθηκε έναντι 4.9 εκατ. δολαρίων, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για εμφάνιση θρυλικού ποδοσφαιριστή.

Η ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ ήταν αυτή που φορούσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόντα στο ιστορικό ματς κόντρα στην Αγγλία το 1986 με το «χέρι του θεού», αφού για αυτή την εμφάνιση δαπανήθηκαν 9.3 εκατ. δολάρια!