Ο Σλάγκερ πρώτη μεταγραφή του Γκλάσνερ στη Νότιγχαμ Φόρεστ

O Όλιβερ Γκλάσνερ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ και εισηγήθηκε την πρώτη μεταγραφή, ζητώντας την απόκτηση του Ξάβερ Σλάγκερ.

Ο 28χρονος Αυστριακός διεθνής μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Λειψία και θα ταξιδέψει σήμερα στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας με τη Νότιγχαμ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Ο Γκλάσνερ γνωρίζει καλά τον συμπατριώτη του και ζήτησε από την διοίκηση της Νότιγχαμ Φόρεστ την απόκτησή του, για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τους ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας να μην χαλάνε το χατίρι στο νέο τους προπονητή.