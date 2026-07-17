«Παρών» στον τελικό του Mundial o Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παρακολουθήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/7) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής και γνωρίζω ότι και ο πρόεδρος ανυπομονεί να βρεθεί εκεί», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η παρουσία του θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν ο Τραμπ έχει κάποια προτίμηση για τον νικητή του τελικού, προτρέποντας τους δημοσιογράφους να τον ρωτήσουν οι ίδιοι. «Είμαι βέβαιη ότι θα σας δώσει μια διασκεδαστική απάντηση», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου γνωστοποίησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί και σε δεξίωση της FIFA, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (17/7) στον Trump Tower, στη Νέα Υόρκη.

Η FIFA είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα απονείμει το τρόπαιο μετά το τέλος του τελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium του Ίστ Ράδερφορντ, κοντά στη Νέα Υόρκη.