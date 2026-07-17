Η Φιορεντίνα απέκτησε τον Χιμένες από την Μπόρνμουθ

Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/7) την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Άλεξ Χιμένες από την Μπόρνμουθ με μονοετή δανεισμό, ο οποίος περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Ο Χιμένες πραγματοποίησε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπόρνμουθ την περασμένη σεζόν, ωστόσο τον Μάιο τέθηκε εκτός ομάδας, καθώς ο σύλλογος της Premier League τον απέκλεισε από την αποστολή του ενώ διερευνούσε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονταν με τον ποδοσφαιριστή.

Η Μπόρνμουθ δεν έδωσε τότε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ και ο ίδιος ο Χιμένες δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλιο που είχαν υποβληθεί μέσω των εκπροσώπων του.

Η Φιορεντίνα δεν γνωστοποίησε τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, ωστόσο ιταλικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η οψιόν αγοράς ανέρχεται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι απέκτησε, με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς, τα αγωνιστικά δικαιώματα του ποδοσφαιριστή Αλεχάντρο Χιμένες Σάντσεθ από την Μπόρνμουθ», ανέφερε ο ιταλικός σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Ο Χιμένες εντάχθηκε μόνιμα στην Μπόρνμουθ τον Φεβρουάριο, προερχόμενος από τη Μίλαν, έπειτα από αρχικό δανεισμό, και την περασμένη σεζόν κατέγραψε 31 συμμετοχές στην Premier League, πετυχαίνοντας ένα γκολ.

Προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χιμένες μετακόμισε στη Μίλαν το 2023, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόρνμουθ, όπου καθιερώθηκε ως βασικό μέλος της πρώτης ομάδας.