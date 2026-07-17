H Ατλέτικο Μαδρίτης θα έχει τους περισσότερους παίκτες στον τελικό του Mundial!

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/7, 22:00) θα τεθούν αντιμέτωπες η Ισπανία με την Αργεντινή και η Ατλέτικο Μαδρίτης θα έχει συνολικά εννιά ποδοσφαιριστές της στις δύο ομάδες!
Συγκεκριμένα, στην αποστολή της Ισπανίας βρίσκονται οι: Μάρκος Γιορέντε, Μάρκ Πούμπιλ, Άλεξ Μπαένα και Αλεχάνδρο Γκριμάλδο, ενώ σε αυτή της Αργεντινής μετέχουν οι: Χουάν Μούσο, Τζιουλιάνο Σιμέονε, Νάχουελ Μολίνα, Χούλιαν Άλβαρες και Τιάγκο Αλμάδα.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης, μάλιστα διέθετε τους περισσότερους παίκτες και στους τελικούς του 2018 στη Ρωσία και του 2022 στο Κατάρ, δημιουργώντας ένα απίστευτο ρεκόρ.
💣🚨 BREAKING - OFFICIAL: For the THIRD (!) consecutive World Cup, Atlético Madrid is the club with the MOST players in the final!— Atletico Universe (@atletiuniverse) July 15, 2026
2018 (4):
🇭🇷 Šime Vrsaljko
🇫🇷 Antoine Griezmann
🇫🇷 Lucas Hernandez
🇫🇷 Thomas Lemar
2022 (4):
🇫🇷 Antoine Griezmann
🇦🇷 Rodrigo De Paul
🇦🇷 Nahuel… pic.twitter.com/1pumryj3Wd