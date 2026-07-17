H Ατλέτικο Μαδρίτης θα έχει τους περισσότερους παίκτες στον τελικό του Mundial!

Οι «ροχιμπλάνκος» κατέχουν πλέον ένα απίστευτο ρεκόρ, αφού για τρίτο συνεχόμενο Mundial θα έχουν τους περισσότερους εκπροσώπους σε τελικό της διοργάνωσης.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/7, 22:00) θα τεθούν αντιμέτωπες η Ισπανία με την Αργεντινή και η Ατλέτικο Μαδρίτης θα έχει συνολικά εννιά ποδοσφαιριστές της στις δύο ομάδες!

Συγκεκριμένα, στην αποστολή της Ισπανίας βρίσκονται οι: Μάρκος Γιορέντε, Μάρκ Πούμπιλ, Άλεξ Μπαένα και Αλεχάνδρο Γκριμάλδο, ενώ σε αυτή της Αργεντινής μετέχουν οι: Χουάν Μούσο, Τζιουλιάνο Σιμέονε, Νάχουελ Μολίνα, Χούλιαν Άλβαρες και Τιάγκο Αλμάδα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, μάλιστα διέθετε τους περισσότερους παίκτες και στους τελικούς του 2018 στη Ρωσία και του 2022 στο Κατάρ, δημιουργώντας ένα απίστευτο ρεκόρ.