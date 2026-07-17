Μέρλο: «Η Μοντερέι ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τον Πινέδα»!

Ο πασίγνωστος Αργεντινός δημοσιογράφος τα ξημερώματα της Παρασκευής, έριξε «βόμβα» αναφέροντας ότι η Μοντερέι ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την αγορά του Ορμπελίν Πινέδα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο οι Μεξικανοί θα καταβάλουν στην ΑΕΚ την ρήτρα αγοράς που προβλέπει το συμβόλαιο του Μεξικανού χαφ, ύψους 8 εκατ. ευρώ και θα αποκτήσουν τα δικαιώματά του.

Ο Μέρλο, επισημαίνει ότι ο Πινέδα έχει δώσει τα χέρια με την Μοντερέι και απέμενε η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους Μεξικανούς να αποφασίζουν να πληρώσουν στην Ένωση την ρήτρα αγοράς του έμπειρου χαφ.

Στην Μοντερέι ο Πινέδε θα συνεργαστεί ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα, αφού ο Αργεντινός πρώην προπονητής της ΑΕΚ, ανέλαβε πριν λίγους μήνες την τεχνική ηγεσία των «Ραγιάδος».

Ο Πινέδα σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μοντερέι διάρκειας τεσσάρων χρόνων.