Η FIFA άρχισε έρευνα για το πανό της Αργεντινής με τα Φώκλαντ

Η FIFA ξεκινάει έρευνα, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και να ακούσει όσους εμπλέκονται στην εμφάνιση του πανό «οι Μαλβίνες είναι της Αργεντινής».

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής θα τιμωρηθεί για τις ενέργειες των παικτών της, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS», σημειώνοντας ότι οι κανονισμοί της FIFA είναι σαφείς και κατηγορηματικοί και δεν επιτρέπουν καμία χειρονομία που σχετίζεται με την πολιτική.

Δύο σενάρια εξετάζονται για κυρώσεις. Από τη μία πλευρά, οικονομική ποινή, και από την άλλη, αποκλεισμός από την εθνική ομάδα, με την πρώτη επιλογή να εμφανίζεται ως κυρίαρχη.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν προηγούμενα και προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά όλα δείχνουν μια οικονομική ποινή όπως αυτή που επιβλήθηκε για κάτι παρόμοιο σε φιλικό αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Σλοβενίας, με την εμφάνιση ενός πανό με το ίδιο μήνυμα.