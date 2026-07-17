Συναγερμός στην Ισπανία: Προπονήθηκε με επίδεσμο ο Γιαμάλ

Λίγα 24ωρα πριν τον μεγάλο τελικό του Mundial, προκλήθηκε συναγερμός στην Ισπανία, αφού ο Λαμίν Γιαμάλ προπονήθηκε με επίδεσμο στο πόδι.

Η «Φούρια Ρόχα» το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00), θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αργεντινή στον τελικό του Mundial, με τον Λαμίν Γιαμάλ στην προπόνηση της Παρασκευής, να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Ο νεαρός αστέρας της Ισπανίας, εμφανίστηκε με επίδεσμο στον αριστερό μηρό προκαλώντας ανησυχία στους Ισπανούς, με την ισπανική ομοσπονδία να είναι καθησυχαστική.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση το ατομικό πρόγραμμα που ακολούθησε ο Γιαμάλ αλλά και ο Πέδρο Πόρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αποφόρτισης, για να είναι οι δύο ποδοσφαιριστές στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στον τελικό.