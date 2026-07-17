Αντετοκούνμπο: «Για αυτό επέλεξα το Νο7, δεν πήρα το 34 από σεβασμό στους Μπακς» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην διάρκεια της παρουσίασής του από τους Μαϊάμι Χιτ, ανέφερε τους λόγους που επέλεξε να αγωνιστεί με το Νο7, αφήνοντας το εμβληματικό «34» που φορούσε στους Μπακς.

«Φορούσα το 34 επειδή η μαμά μου γεννήθηκε το 1963 και ο μπαμπάς μου το 1964, οπότε πήρα το τρία και το τέσσερα. Αν προσθέσεις τρία και τέσσερα βγαίνει επτά...», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ.

«Νιώθω ότι το 34 κουβαλάει τόσο πολύ βάρος και έχει τόση πολλή ιστορία. Από σεβασμό προς τους Μπακς που με επέλεξαν στο draft και πέρασα 13 χρόνια μαζί τους, αποφάσισα να αφήσω εκείνον τον αριθμό και να προσπαθήσω να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο», πρόσθεσε.