Αντετοκούνμπο: «Για αυτό επέλεξα το Νο7, δεν πήρα το 34 από σεβασμό στους Μπακς» (vid)

«Φορούσα το 34 επειδή η μαμά μου γεννήθηκε το 1963 και ο μπαμπάς μου το 1964, οπότε πήρα το τρία και το τέσσερα. Αν προσθέσεις τρία και τέσσερα βγαίνει επτά...», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ.
«Νιώθω ότι το 34 κουβαλάει τόσο πολύ βάρος και έχει τόση πολλή ιστορία. Από σεβασμό προς τους Μπακς που με επέλεξαν στο draft και πέρασα 13 χρόνια μαζί τους, αποφάσισα να αφήσω εκείνον τον αριθμό και να προσπαθήσω να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο», πρόσθεσε.
"I wore 34 because my mom was born in 1963 and my dad was born in 1964 so I took the three and four... if you add three and four it equals seven... I feel like 34 holds so much weight and it has so much history. Out of respect to the organization that drafted me... I decided to… pic.twitter.com/oR7HcoH8fy— NBA (@NBA) July 16, 2026