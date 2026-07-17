Σοκ στην Άρσεναλ: Εκτός για 4-5 μήνες ο Σαλίμπα!

Τεράστιο πλήγμα για την Άρσεναλ, αφού ο τραυματισμός του Γουίλιαμ Σαλίμπα στον ημιτελικό της Γαλλίας με την Ισπανία, αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός!

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός των «κανονιέρηδων» τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πρόβλημα στη μέση.

Ο Σαλίμπα, μάλιστα θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει το πρόβλημα που υπέστη και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα 4-5 μηνών!