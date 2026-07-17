Σοκ στην Άρσεναλ: Εκτός για 4-5 μήνες ο Σαλίμπα!

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός των «κανονιέρηδων» τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πρόβλημα στη μέση.
Ο Σαλίμπα, μάλιστα θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει το πρόβλημα που υπέστη και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα 4-5 μηνών!
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: William Saliba will be OUT for 4-5 MONTHS due to injury.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026
He will undergo SURGERY.
— @lequipe pic.twitter.com/q959R79YFi