Σε διεθνές τουρνουά η Εθνική Εφήβων ενόψει του Ευρωμπάσκετ U18

Η Εθνική Εφήβων «πετάει» σήμερα (16/7) για την Ιταλία όπου θα δώσει τρία δυνατά τεστ ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωμπάσκετ U18, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τρεντίνο.

Το τουρνουά “The legend” θα φιλοξενηθεί στην Αγρόπολη (17-19/7) στο Palasport Andrea DiConcilio και εκτός από την Ελλάδα θα πάρουν μέρος η οικοδέσποινα Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία.

Οι αθλητές που ταξιδεύουν είναι οι: Χρήστος Βενετίδης, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Βασίλης Χαρτώνας, Σταύρος Γυμνόποιυλος, Θανάσης Ασημένιος, Ηλίας Χαϊδεμένος, Αλέξανδρος Θωμάκος, Χαράλαμπος Μπιλιώνης, Στέφανος Γκίκας, Ευάγγελος Μπουζούλας, Άγγελος Ζούπας, Αλέξανδρος Τζέιμς Σκληρός, Δημήτρης Πούλος, Μιχάλης Κατσιγάννης.

Το επιτελείο της ομάδας:

Προπονητής: Βασίλης Σκροπολίθας

Β. Προπονητή: Ανδρέας Γαβαλάς, Γιώργος Μακράκης

Γυμναστής: Απόστολος Στεφανίδης

Γιατρός: Πασχάλης Πάγγος

Φυσικοθεραπευτής: Χαράλαμπος Γκανάς

Team Manager: Σεραφείμ Τσόλας