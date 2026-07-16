Super League: Δικαίωμα για δυο αναβολές των ομάδων με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις – Όλα τα δεδομένα

Τι ισχύει για τις ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και το δικαίωμα αιτήματος αναβολής αγώνων.

Το ζήτημα της δυνατότητας αναβολής αγώνων αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα όρισε η Stoiximan Super League με κάθε λεπτομέρεια. Οι ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την αναβολή ενός αγώνα στις πρώτες 5 αγωνιστικές, καθώς το ξεκίνημα του πρωταθλήματος συμπίπτει με τους τελευταίους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και της αρχής των αγώνων στη League Phase.

Η λίγκα όρισε ακριβώς τα παιχνίδια που θα μπορούσαν οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να ζητήσουν να αναβληθούν. Κατά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, οι εν λόγω ομάδες θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή δύο συνολικά αγώνων, αλλά όχι των μεταξύ τους, όταν η μια ομάδα δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα.

Όσα ορίζει η Super League για την αναβολή αγώνων:

• Η αναβολή θα δίνεται σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα της ενδιαφερόμενης ομάδας.

• Οι Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Ο.Φ.Η. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. δύνανται να αιτηθούν εγγράφως την αναβολή ενός (1) αγώνα τους της κανονικής περιόδου (1η έως 5η αγωνιστική), που αφορούν σε αγώνα πρωταθλήματος αμέσως πριν ή μετά από ευρωπαϊκό αγώνα.

Ανά Π.Α.Ε.:

- Α.Ε.Κ.: 1η/ 2η/ 3η (εφόσον έχει προκριθεί στη League Phase UCL) / 4η / 5η (εφόσον έχει προκριθεί στη League Phase UEL)

- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 1η / 2η/ 3η (εφόσον έχει προκριθεί στη League Phase UCL) / 4

η/ 5η (εφόσον έχει προκριθεί στη League Phase UEL)

- Ο.Φ.Η.: 1η / 2η / 4η (εφόσον έχει προκριθεί στη League Phase UEL) / 5

η(εφόσον έχει προκριθεί στη League Phase UEL)

- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 1η / 2η

- Π.Α.Ο.Κ.: 1η / 2η / 4η (εφόσον έχει προκριθεί στη League Phase UEL) / 5η (εφόσον έχει προκριθεί στη League Phase UEL)

• Οι ενδιαφερόμενες Π.Α.Ε. οφείλουν να αποστείλουν έγγραφο (λ.χ. μέσω email) αίτημα για αναβολή στη Διοργανώτρια Αρχή αποκλειστικά εντός των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων, ανά αγωνιστική:

- 1η αγωνιστική: 10-14.8.26

- 2η αγωνιστική: 17-21.8.26

- 3η αγωνιστική: 24-28.8.26

- 4η αγωνιστική: 31.8 - 4.9.26

- 5η αγωνιστική: 7-11.9.26

Σε καμία περίπτωση, καμίας ομάδας – μέλους της Super League δεν μπορεί να αναβληθούν, βάσει της παρούσας διαδικασίας περισσότεροι από δύο (2) αγώνες στην κανονική περίοδο. Δεν θα γίνεται δεκτό αίτημα που οδηγεί στην αποστέρηση του δικαιώματος επιλογής και δήλωσης αναβολής ενός (1) αγώνα υπέρ μίας ομάδας εκ των ΠΑΕ Α.Ε.Κ., ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Ο.Φ.Η., ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και Π.Α.Ο.Κ. (για παράδειγμα αν η ΠΑΕ Α ζητήσει αναβολή αγώνα της κατά της ΠΑΕ Β κατά χρόνο που η ΠΑΕ Γ έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμά της για αναβολή αγώνα της επίσης

κατά της ΠΑΕ Β, τότε η δήλωση της ΠΑΕ Α δεν θα γίνεται δεκτή καθώς έτσι η ΠΑΕ Β θα αποστερούνται του δικαιώματος επιλογής αναβολής ενός αγώνα της κατά τις

παρούσες προβλέψεις).