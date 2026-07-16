Αγγλία: Αρνητικό ρεκόρ κόντρα στην Αργεντινή με 12% κατοχή όσο προηγούταν (pic)

Η Αγγλία βρέθηκε να προηγείται της Αργεντινής στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όμως για τα 30 λεπτά που κρατούσε το προβάδισμα είχε μόλις το 12% της κατοχής της μπάλας, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ για τα τελευταία 60 χρόνια.

Μερικές φορές ένας αριθμός αρκεί για να περιγράψει την εικόνα ενός αγώνα. Το 12% κατοχής της Αγγλίας απέναντι στην Αργεντινή έμεινε ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στατιστικά στην ιστορία του Μουντιάλ.

Τα «Τρία Λιοντάρια» πήραν το προβάδισμα με το τέρμα του Γκόρντον στο 55’ και από εκεί και πέρα το απόλυτο… χάος. Στην προσπάθεια να προστατέψει το υπέρ της σκορ, η ομάδα του Τόμας Τούχελ «έχασε τη μπάλα», έχοντας 12% κατοχή για 30 λεπτά που βρισκόταν μπροστά στο σκορ. Μάλιστα για ένα διάστημα σχεδόν 19 λεπτών οι Άγγλοι είχαν μόλις δύο πετυχημένες πάσες.

Σύμφωνα με την Opta, αυτό αποτελεί την χαμηλότερη κατοχή από ομάδα που προηγούταν για τουλάχιστον δέκα λεπτά σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου τα τελευταία 60 χρόνια.

Εν τέλει οι Άγγλοι το πλήρωσαν και η Αργεντινή πίεσε, πήρε μέτρα στο γήπεδο και τελικά βρήκε το δρόμο της ανατροπής, φέρνοντας «τούμπα» το ματς, πετυχαίνοντας δύο γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό 2-1 και έδωσαν το εισιτήριο του τελικού του Μουντιάλ 2026 στην «Αλμπισελέστε».

12% - England had just 12% possession when they were winning 1-0 for 30 minutes last night.



That is the lowest by a team to be winning for at least 10 minutes in a World Cup match in the last 60 years.



Confinement. pic.twitter.com/7BLaYebC25 — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026

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