Athens Kallithea: Ενίσχυση με Βενάκη – Αποχώρησαν Σαταριάνο και Ντεντάκης

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού σέντερ μπακ, Ζαχαρία Βενάκη έπειτα από τις αποχωρήσεις των Άλεξ Σαταριάνο και Αντώνη Ντεντάκη.

Τρέχουν τα μεταγραφικά στην Athens Kallithea, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 18χρονο σέντερ μπακ Ζαχαρία Βενάκη, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή με τον Κρητικό που προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, οι Αθηναίοι ενημέρωσαν και για τις αποχωρήσεις των Άλεξ Σαταριάνο και Αντώνη Ντεντάκη έπειτα από μια σεζόν στην ομάδα της Καλλιθέας.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του σέντερ μπακ Ζαχαρία Βενάκη, 18 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την κυπριακή ομάδα Εθνικός Λατσιών.

Γεννημένος στο Ρέθυμνο, ο Βενάκης αναδείχθηκε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού προτού αποχωρήσει από την Ελλάδα για να αποκτήσει την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία, υπογράφοντας στον Εθνικό Λατσιών τον Ιούλιο 2025 και καταγράφοντας 18 συμμετοχές (14 ως βασικός) στη δεύτερη κατηγορία της Κύπρου κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Ο Βενάκης είναι αριστεροπόδαρος σέντερ μπακ με ύψος 1,87 μέτρα.

Καλωσήρθες, Ζαχαρία.»

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την αποχώρηση των Alex Satariano και Αντώνη Ντεντάκη.

Ο Satariano, 24χρονος διεθνής μέσος με την Εθνική Μάλτας, πήρε μεταγραφή στη Sliema Wanderers FC της Premier League Μάλτας. Εντάχθηκε στην AKFC τον Ιούλιο 2025 και κατέγραψε 21 συμμετοχές και δύο γκολ στη Super League 2 τη σεζόν 2025/26.

Ο Ντεντάκης, 31χρονος δεξιός μπακ, έμεινε ελεύθερος και θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της πατρίδας του, τα Χανιά. Εντάχθηκε στην AKFC τον Ιούλιο 2025 και κατέγραψε 22 συμμετοχές και ένα γκολ στη Super League 2 τη σεζόν 2025/26.

Ευχαριστούμε, Alex και Αντώνη.»