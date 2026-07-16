Σκωτσέζικο πάρτι για την πρόκριση της Αργεντινής

Η πρόκριση της Αργεντινής προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς όχι μόνο στη χώρα του Λιονέλ Μέσι, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι φίλοι της Σκωτίας δεν έκρυψαν τη χαρά τους για τη νέα αποτυχία της Αγγλίας.

Στην Αργεντινή η ατμόσφαιρα είναι εορταστική μετά την επιτυχία της ομάδας του Λιονέλ Μέσι, με τους οπαδούς των «Αλμπισελέστε» να ζουν μοναδικές στιγμές περηφάνειας.

Την ίδια ώρα, στη Σκωτία η επιτυχία της Αργεντινής αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Στα social media κυκλοφόρησαν εικόνες με τους Σκωτσέζους να πανηγυρίζουν φορώντας φανέλες της Αργεντινής, ενώ κάποιοι σχολίασαν χαρακτηριστικά: «Φανταστικό ηλιοβασίλεμα απόψε», δείχνοντας τον ήλιο της σημαίας της Αργεντινής πάνω από τη Γλασκώβη.

Μάλιστα, μία παρέα Σκωτσέζων επανέφερε μνήμες από τον τελικό του Euro 2024, όταν είχαν φορέσει φανέλες της Ισπανίας, η οποία είχε επικρατήσει 2-1 της Αγγλίας, αφήνοντας ξανά τα «λιοντάρια» χωρίς τρόπαιο.

Παράλληλα, ένα βίντεο που συγκέντρωσε τις αποτυχίες της Αγγλίας έγινε viral, ενώ Ιρλανδοί φίλαθλοι σχολίασαν με χιούμορ:

«Ο Μέσι κουβαλάει την Αργεντινή, ο Λαμίν Γιαμάλ κουβαλάει την Ισπανία, η British Airways κουβαλάει την Αγγλία».

Cracking sunset in Scotland tonight 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Ssb3K2Ns3G — Scottish Banter (@1scottishbanter) July 15, 2026

Scenes in Cardiff after Argentina beat England in semifinals of #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/WOAVJ83RCz — Ankan Kar (@AnkanKar) July 15, 2026

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