ΑΕΛ Novibet: Οφρυδόπουλος και επίσημα στο τιμόνι

Προπονητής της ΑΕΛ Novibet αναλαμβάνει ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος, με βοηθό τον Νίκο Μαναρώλη. Όλο το τεχνικό team.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή Σωκράτη Οφρυδόπουλο.

Ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος κλείνοντας την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής (1991-2008) ξεκίνησε να προπονεί ομάδες από το 2014 ως βοηθός ή ως head coach έπειτα όπως οι Λαμία, Ατρόμητος (youth), Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, Ηρακλής, Χανιά, Καλλιθέα, ΑΕΚ Β’, Λεβαδειακός.

H ομάδα συνεργατών του θα αποτελείται από τους εξής:

Βοηθός προπονητή: Νίκος Μαναρώλης

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Γιώργος Λουλές

Προπονητής τερματοφυλάκων: Νίκος Σαμουλίδης

Αναλυτής: Αλέξανδρος Ψυλλιάς

Γυμναστής αποκατάστασης: Βαγγέλης Τζαχρήστος

Eυχόμαστε Υγεία σε όλο το τεχνικό team και πολλές επιτυχίες!

