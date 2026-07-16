ΑΕΛ Novibet: Οφρυδόπουλος και επίσημα στο τιμόνι

Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή Σωκράτη Οφρυδόπουλο.
Ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος κλείνοντας την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής (1991-2008) ξεκίνησε να προπονεί ομάδες από το 2014 ως βοηθός ή ως head coach έπειτα όπως οι Λαμία, Ατρόμητος (youth), Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, Ηρακλής, Χανιά, Καλλιθέα, ΑΕΚ Β’, Λεβαδειακός.
H ομάδα συνεργατών του θα αποτελείται από τους εξής:
Βοηθός προπονητή: Νίκος Μαναρώλης
Προπονητής φυσικής κατάστασης: Γιώργος Λουλές
Προπονητής τερματοφυλάκων: Νίκος Σαμουλίδης
Αναλυτής: Αλέξανδρος Ψυλλιάς
Γυμναστής αποκατάστασης: Βαγγέλης Τζαχρήστος
Eυχόμαστε Υγεία σε όλο το τεχνικό team και πολλές επιτυχίες!