Καλαμάτα: Στο «Θ. Κολοκοτρώνης» το πρώτο εντός έδρας ματς

Στην Τρίπολη και το γήπεδο του Αστέρα θα χρησιμοποιήσει η Καλαμάτα για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της στη Super League.

Στο «Θ. Κολοκοτρώνης» θα δώσει το πρώτο εντός έδρας ματς πρωταθλήματος η Καλαμάτα, καθώς δεν θα είναι έτοιμο το δικό της γήπεδο. Ο Γιώργος Πρασσάς ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση του Αστέρα Aktor για να χρησιμοποιήσει το γήπεδο στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της «Μαύρης Θύελλας».

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη σεζόν 2026/27 θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» λόγω των εργασιών που διεξάγονται στο γήπεδο της Παραλίας για την αναβάθμισή του, με σκοπό να πληροί όλα τα κριτήρια για τη συμμετοχή στη Stoiximan Super League.

Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ομάδας μας, κ. Γιώργος Πρασσάς και η διοίκηση της Μαύρης Θύελλας θα ήθελε να ευχαριστήσει την ΠΑΕ Asteras AKTOR για τη φιλοξενία και την παραχώρηση του γηπέδου.

Στόχος όλων μας είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στο γήπεδό μας, ώστε να υποδεχτούμε ξανά τον κόσμο της Μαύρης Θύελλας στο φυσικό μας σπίτι.

