Eurocup Γυναικών: Έμαθαν αντιπάλους οι ελληνικές ομάδες

Η κλήρωση του Eurocup Γυναικών ολοκληρώθηκε και οι ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους.

Ο Παναθηναϊκός, αν δεν προκριθεί στην Euroleague, και αποκλειστεί από την Εμλάκ Κονούτ τότε θα είναι στον ίδιο όμιλο με τις Κάστορς Μπρέιν, Άλμπα Βερολίνου και GEAS Basket/Εστεπόνα. Αν το «τριφύλλι» αποκλειστεί από την Χιρόνα, τότε θα αντιμετωπίσει τις Κέλτερν, Οστράβα και Μοντάνα

Ο Ολυμπιακός είναι στον ίδιο όμιλο με την Μερσίν, την Σλασκ και μία εκ των Φερόλ ή Μπερόε. Από την πλευρά του, ο Παναθλητικός θα βρει στον δρόμο τους τις Γκλάμπαλ Τζαΐρις, Ζαμπίνι/Ερυθρό Αστέρα/DVTK και Μπροντ Να Σάβι.

Ο Πανσερραϊκός κληρώθηκε με τις BLMA, Γκόρζοου και Ενσίνο, ενώ τέλος ο Πρωτέας Βούλας στα προκριματικά θα αναμετρηθεί με την Ελιτζούρ και αν προκριθεί θα είναι στον όμιλο με τις Ρίγα, Κλουζ και Μπρνο/Καρόλο/ Βενέτσια.