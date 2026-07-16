Στην Φενερμπαχτσέ ο Μάρκους Μπίνγκχαμ (pic)

Ο Μάρκους Μπίνγκχαμ θα φοράει την φανέλα της Φενερμπαχτσέ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Μπίνγκχαμ, ο οποίος θα αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην Ούνικς Καζάν και σε 54 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1,4 κλεψίματα.