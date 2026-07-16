Στην Φενερμπαχτσέ ο Μάρκους Μπίνγκχαμ (pic)

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Μπίνγκχαμ, ο οποίος θα αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην Ούνικς Καζάν και σε 54 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1,4 κλεψίματα.
Marcus Bingham Jr. Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 16, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Unics Kazan forması giyen Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. (2.13cm - 2000) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
2018-2022 yıllarında Amerika Kolej Ligi’nde Michigan State forması giyen… pic.twitter.com/5vMbQHMOia