Οι Τίμπεργουλβς… ψάχτηκαν για Αντετοκούνμπο, Μπράουν και Γκίντι

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κινήθηκαν για τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζέιλεν Μπράουν και Τζος Γκίντι πριν καταλήξουν στον ΛαΜέλο Μπολ.

Σύμφωνα με τον Τζον Κραζίνσκι του «Athletic», οι Τίμπεργουλβς είχαν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τους Μπόστον Σέλτικς για την απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Βοστώνης αποδείχθηκαν απαγορευτικές, καθώς ζητούσε ως βασικό αντάλλαγμα τον Ρούντι Γκομπέρ, μαζί με αρκετά picks.

Μπορεί οι «Λύκοι» να ενδιαφέρονταν έντονα για τον παίκτη, αλλά δεν ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα τόσο υψηλό τίμημα, ειδικά από την στιγμή που δεν γνώριζαν κατά πόσο θα ταίριαζε δίπλα στον Άντονι Έντουαρντς.

Ο Μπράουν, πάντως, δεν ήταν ο μοναδικός σούπερ σταρ που επιχείρησε να αποκτήσει η ομάδα. Ο πρόεδρος των Τίμπεργουλβς, Τιμ Κόνελι, πραγματοποίησε επανειλημμένες προσπάθειες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τόσο πριν από την έναρξη της σεζόν 2025-26 όσο και στο trade deadline. Παρά τις επαφές με τους Μιλγουόκι Μπακς, οι δύο πλευρές δεν έφτασαν ποτέ κοντά σε συμφωνία.

Παράλληλα, η Μινεσότα διερεύνησε και την περίπτωση του Τζος Γκίντι, επικοινωνώντας με τους Σικάγο Μπουλς. Οι «Λύκοι» θεωρούσαν ότι ο Αυστραλός γκαρντ θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στον Έντουαρντς, αλλά οι συζητήσεις δεν προχώρησαν.

Έτσι, τελικά η ομάδα κατέληξε στην περίπτωση του ΛαΜέλο Μπολ.