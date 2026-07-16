Αναλυτικά το πρόγραμμα της Stoiximan Super League (pic)

Έγινε η κλήρωση της Stoiximan Super League και έγινε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν.

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan Super League, με τη σέντρα να έχει οριστεί στις 22-23 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 20-21 Μαρτίου.

Στην 1η αγωνιστική η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό, με τις ομάδες του Βig 4 να ξεκινούν τη σεζόν στην έδρα τους.

Δείτε εδώ αναλυτικά:

Πρόγραμμα Πρωταθλήματος (26 Αγωνιστικές)

1η Αγωνιστική 2η Αγωνιστική ΑΕΚ – ΠΟΤ Ηρακλής Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός Καλαμάτα – Άρης Άρης – ΟΦΗ Ολυμπιακός – Ατρόμητος Ατρόμητος – ΠΑΟΚ ΟΦΗ – Βόλος Βόλος – ΠΟΤ Ηρακλής Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κηφισιά – ΑΕΚ Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός Παναιτωλικός – Καλαμάτα

3η Αγωνιστική 4η Αγωνιστική ΑΕΚ – Άρης Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ Ατρόμητος – Καλαμάτα Καλαμάτα – Βόλος Βόλος – Ολυμπιακός Κηφισιά – Λεβαδειακός Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Ολυμπιακός – ΟΦΗ ΟΦΗ – Κηφισιά Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ – Άρης ΠΟΤ Ηρακλής – Αστέρας AKTOR ΠΟΤ Ηρακλής – Ατρόμητος

5η Αγωνιστική 6η Αγωνιστική Άρης – ΠΟΤ Ηρακλής ΑΕΚ – ΟΦΗ Ατρόμητος – Κηφισιά Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος Βόλος – ΑΕΚ Άρης – Βόλος Καλαμάτα – Παναθηναϊκός Κηφισιά – Παναιτωλικός Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR ΠΑΟΚ – Καλαμάτα Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ ΠΟΤ Ηρακλής – Λεβαδειακός

7η Αγωνιστική 8η Αγωνιστική Ατρόμητος – ΑΕΚ ΑΕΚ – Παναιτωλικός Καλαμάτα – ΟΦΗ Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός Κηφισιά – Άρης Άρης – Ατρόμητος Λεβαδειακός – Βόλος Βόλος – Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR Ολυμπιακός – Καλαμάτα Παναιτωλικός – Ολυμπιακός ΟΦΗ – ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ – ΠΟΤ Ηρακλής ΠΟΤ Ηρακλής – Κηφισιά

9η Αγωνιστική 10η Αγωνιστική Ατρόμητος – Βόλος ΑΕΚ – Λεβαδειακός Καλαμάτα – ΠΟΤ Ηρακλής Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα Κηφισιά – Ολυμπιακός Άρης – Παναιτωλικός Λεβαδειακός – Άρης Βόλος – Κηφισιά Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Παναιτωλικός – ΟΦΗ ΟΦΗ – Ατρόμητος ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR ΠΟΤ Ηρακλής – Παναθηναϊκός

11η Αγωνιστική 12η Αγωνιστική Αστέρας AKTOR – Άρης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Καλαμάτα – ΑΕΚ Άρης – Ολυμπιακός Λεβαδειακός – Ατρόμητος Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής Βόλος – Αστέρας AKTOR Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Κηφισιά – Καλαμάτα Παναιτωλικός – Βόλος ΟΦΗ – Λεβαδειακός ΠΑΟΚ – Κηφισιά ΠΟΤ Ηρακλής – Παναιτωλικός

13η Αγωνιστική 14η Αγωνιστική Αστέρας AKTOR – Κηφισιά ΑΕΚ – Βόλος Καλαμάτα – Λεβαδειακός Ατρόμητος – Ολυμπιακός Ολυμπιακός – ΑΕΚ Καλαμάτα – Παναιτωλικός ΟΦΗ – ΠΟΤ Ηρακλής Κηφισιά – ΟΦΗ Παναθηναϊκός – Άρης Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR Παναιτωλικός – Ατρόμητος ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ – Βόλος ΠΟΤ Ηρακλής – Άρης

15η Αγωνιστική 16η Αγωνιστική Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ ΑΕΚ – Ατρόμητος Άρης – ΑΕΚ Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός Βόλος – Λεβαδειακός Άρης – ΠΑΟΚ Κηφισιά – Ατρόμητος Καλαμάτα – Ολυμπιακός Ολυμπιακός – Παναιτωλικός Λεβαδειακός – ΟΦΗ ΟΦΗ – Καλαμάτα Παναιτωλικός – Κηφισιά Παναθηναϊκός – ΠΟΤ Ηρακλής ΠΟΤ Ηρακλής – Βόλος

17η Αγωνιστική 18η Αγωνιστική ΑΕΚ – Καλαμάτα Άρης – Κηφισιά Ατρόμητος – Παναιτωλικός Βόλος – ΟΦΗ Βόλος – Άρης Καλαμάτα – Αστέρας AKTOR Κηφισιά – Αστέρας AKTOR Ολυμπιακός – Λεβαδειακός Λεβαδειακός – ΠΟΤ Ηρακλής Παναθηναϊκός – Ατρόμητος ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Παναιτωλικός – ΑΕΚ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ

19η Αγωνιστική 20η Αγωνιστική Αστέρας AKTOR – ΠΟΤ Ηρακλής ΑΕΚ – Κηφισιά Ατρόμητος – Άρης Άρης – Παναθηναϊκός Κηφισιά – Βόλος Βόλος – Ατρόμητος Λεβαδειακός – Καλαμάτα Καλαμάτα – ΠΑΟΚ ΟΦΗ – ΑΕΚ Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Παναιτωλικός – Λεβαδειακός ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός ΠΟΤ Ηρακλής – ΟΦΗ

21η Αγωνιστική 22η Αγωνιστική Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR Ατρόμητος – ΠΟΤ Ηρακλής Άρης – Λεβαδειακός Λεβαδειακός – Κηφισιά Ατρόμητος – ΟΦΗ Ολυμπιακός – Βόλος Βόλος – Καλαμάτα ΟΦΗ – Άρης Κηφισιά – ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός – Καλαμάτα Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ – ΑΕΚ ΠΟΤ Ηρακλής – Ολυμπιακός

23η Αγωνιστική 24η Αγωνιστική Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Καλαμάτα – Κηφισιά Άρης – Αστέρας AKTOR Λεβαδειακός – ΑΕΚ Ατρόμητος – Λεβαδειακός Ολυμπιακός – Άρης Βόλος – ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός – Βόλος Κηφισιά – Παναθηναϊκός Παναιτωλικός – ΠΟΤ Ηρακλής ΟΦΗ – Παναιτωλικός ΠΑΟΚ – Ατρόμητος ΠΟΤ Ηρακλής – Καλαμάτα