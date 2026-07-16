Ο Γιαμπουσέλε φίλησε το σήμα με το τριφύλλι και το πόσταρε (pics)

Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος άσος αφίχθη το απόγευμα της Πέμπτης στην Αθήνα και στο αεροδρόμιο ο κόσμος της ομάδας του επεφύλαξε αποθεωτική υποδοχή. Ο ίδιος εκδήλωσε τη χαρά του, δηλώνοντας ανυπόμονος να μπει και να παίξει για τη νέα του ομάδα.

Παράλληλα, δημοσίευσε αρκετά στιγμιότυπα από την άφιξή του. Σε ένα από αυτά έχει ποστάρει τη φωτογραφία που φιλάει το σήμα του Παναθηναϊκού με το τριφύλλι, δείχνοντας από νωρίς πως μπορεί να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες της κερκίδας.