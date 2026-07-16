Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα με Κηφισιά στο ΟΑΚΑ - Το αναλυτικό πρόγραμμα (pic)

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Πρεμιέρα εντός με την Κηφισιά, πρώτο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη νέα σεζόν με υψηλές βλέψεις και πριν από λίγη ώρα έμαθε το πρόγραμμά του, με την πρεμιέρα να γίνεται στο ΟΑΚΑ, κόντρα στην Κηφισιά.

Το πρώτο ντέρμπι των «πράσινων» είναι προγραμματισμένο αρκετά νωρίς, την 3η αγωνιστική, κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενώ την 6η αγωνιστική το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά το αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ, θα διεξαχθεί για την 9η αγωνιστική, στο ΟΑΚΑ.

Το «Τριφύλλι» θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα ντέρμπι που μπορεί να έχει κομβική σημασία για την έκβαση της σεζόν.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Κηφισιά

2η αγωνιστική: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

5η αγωνιστική: Καλαμάτα - Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

7η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Asteras AKTOR

8η αγωνιστική: Βόλος - Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

10η αγωνιστική: ΠΟΤ Ηρακλής - Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

12η αγωνιστική: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

13η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Άρης

14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΠΟΤ Ηρακλής

16η αγωνιστική: Asteras AKTOR - Παναθηναϊκός

17η αγωνιστική: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

18η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος

19η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: Άρης - Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Καλαμάτα

22η αγωνιστική: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός

23η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Βόλος

24η αγωνιστική: Κηφισιά - Παναθηναϊκός

25η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός

26η αγωνιστική: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός