Ο Σλάβκο Βίντσιτς θα σφυρίξει τον τελικό του Mundial

Η FIFA ανακοίνωσε την διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει τον μεγάλο τελικό του Mundial ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία όρισε μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης ως διαιτητή της σπουδαίας αναμέτρησης, με τον Σλάβκο Βίντσιτς να καλείται να διαχειριστεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας του.

Ο Σλοβένος elite διαιτητής θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελεί ο Ιορδανός, Αντχάμ Μαχαντμέ.

Όσον αφορά τον μικρό τελικό ανάμεσα στην Γαλλία και την Αγγλία, την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Βενεζουελάνος, Χεσούς Βελενθουέλα.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026