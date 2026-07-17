Ο Κέρτις Τζόουνς «πιέζει» για την μεταγραφή του στην Ίντερ

Η Ιντερ συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του Άγγλου διεθνούς μέσου της Λίβερπουλ, Κέρτις Τζόουνς, με τη διοίκηση των πρωταθλητών Ιταλίας να έχει ήδη συμφωνήσει μαζί του.

Ο Κέρτις Τζόουνς, μάλιστα πιέζει τους ιθύνοντες των «κόκκινων» ώστε να συμφωνήσουν στη μετακίνησή του, αφού έχει πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ίντερ, Πιέρο Αουσίλιο, επιβεβαίωσε τις επαφές με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Άγγλου μέσου: «Ναι, ο Τζόουνς είναι στη λίστα μας και ξεκινήσαμε επαφές για την απόκτηση του.

Δεν το κρύβουμε πως θα τον θέλαμε στο Μιλάνο. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες», τόνισε ο Ιταλός παράγοντας στην εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», η οποία στο σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως η αγγλική ομάδα δεν πέφτει από τα 40 εκατ. ευρώ για να συναινέσει στην παραχώρηση του.